Коронавирус. В Украине за сутки под 28 000 заболевших

Вчера, 5 февраля, в Украине выявили 27 851 заболевших коронавирусом (днем ранее – 42 533). Лидируют Киев (2298), Одесская (2788) и Хмельницкая (2070) области. Данные опубликованы на сайте Минздрава.

Вчера в Украине умерли 109 инфицированных (днем ранее – 185), выздоровели – 6089 (9628), были госпитализированы – 4219 (3918).

Было сделано 118 699 тестов (164 456). Методом ПЦР – 66 848 (91 875), ИФА – 4389 (7192), экспресс-тестов – 47 462 (65 389).

На утро 6 февраля в Украине зафиксировали 4 284 059 заболевших с начала эпидемии COVID-19: умерли 101 277 инфицированных, выздоровели – 3 676 068.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 2298 новых заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 3173);

Винницкая область – 613 (1246);

Волынская – 462 (1182);

Днепропетровская – 1289 (2384);

Донецкая – 1032 (1887);

Житомирская – 1773 (2555);

Закарпатская – 523 (800);

Запорожская – 438 (1130);

Ивано-Франковская – 1201 (1633);

Киевская – 704 (1446);

Кировоградская – 326 (433);

Луганская – 318 (716);

Львовская – 1572 (3890);

Николаевская – 1011 (817);

Одесская – 2788 (3874);

Полтавская – 486 (1171);

Ровенская – 1291 (1977);

Сумская – 1612 (1810);

Тернопольская – 1145 (1445);

Харьковская – 1897 (2101);

Херсонская – 797 (1066);

Хмельницкая – 2070 (2414);

Черкасская – 583 (1222);

Черновицкая – 777 (933);

Черниговская – 845 (1228).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.





По прогнозу ВОЗ, штаммом омикрон могут заразиться 50% европейцев.





При этом в ВОЗ осторожно предполагают, что нынешняя волна пандемии может стать последней для Европы, если сформируется глобальный иммунитет – после болезни или вакцинации.

