Кто потерпит? Обмен колкостями Путина и Зеленского

Пока страны Запада продолжают дипломатический марафон, пытаясь найти выход из кризиса вокруг Украины, Владимир Зеленский и Владимир Путин заочно обмениваются любезностями.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник провел почти шестичасовые переговоры с Владимиром Путиным в Москве, а во вторник отправился в Киев на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Именно на пресс-конференциях после встреч с Макроном украинский и российский лидер и обменялись колкостями.

Что сказал Путин

На пресс-конференции с Макроном Путин насмешливо обратился к украинским властям по поводу выполнения Минских соглашений, процитировав российскую поговорку.

"Другой альтернативы нет. В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится, не нравится – терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак", - заявил Путин.

Российский президент напомнил, что Зеленский на выборах в своей программе обещал прекратить войну на Донбассе мирным путем. Кроме того, он повторил тезисы российской пропаганды, что Украина якобы должна предоставить особый статус Донецкой и Луганской областям до вывода оттуда российских войск, а также оставить на должностях подручных наместников Кремля на руководящих должностях в этих областях.

В то же время, Эммануэль Макрон встал на защиту Зеленского, что России не стоит требовать от Украины немедленного выполнения обязательств по политическому урегулированию, ведь Россия сконцентрировала беспрецедентное количество войск на границе. Тогда как, по мнению французского лидера, на момент подписания Минских соглашений в 2015 году контекст безопасности был менее напряженным, несмотря на ожесточенные бои на Донбассе.

Что ответил Зеленский

Зеленский, реагируя на слова президента РФ Владимира Путина, заявил, что терпение Украины является признаком проявления мудрости.

"Я наверно отвечу на русском языке, чтобы автор афоризма (Путин) понял мой ответ. Безусловно есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ. Украина действительно красавица. По поводу "моя" то, что он говорит. Здесь уже небольшой перебор… А что касается "терпи, моя красавица", я считаю, что Украина очень терпеливая, потому что это мудрость, потому что это важно не только для Украины, но и для всей Европы. И очень важно для россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну, мы на своей территории.

Наше терпение оказывает влияние на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении – мудрость", - заявил президент Украины уже после своих после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.