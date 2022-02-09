В Украине удвоилось число COVID-госпитализаций

За минувшие сутки в Украине зафиксировано более 38 тысяч новых случаев коронавирусной болезни, что превышает показатель предыдущего дня. В больницы попали 4,4 тысячи больных коронавирусом, что в два раза больше, чем накануне. Об этом в среду, 9 февраля, сообщила пресс-служба Минздрава.
"За сутки 8 февраля в Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:госпитализировано - 4 385 человек;
За все время пандемии в Украине:заболели - 4 380 047 человек;
Отмечается, что из заболевших за минувшие сутки: детей - 3 308, медработников - 1 076.Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 3864;
- Винницкая область – 1000;
- Волынская область – 1120;
- Днепропетровская область – 2111;
- Донецкая область – 1881;
- Житомирская область – 1557;
- Закарпатская область – 978;
- Запорожская область – 1431;
- Ивано-Франковская область – 750;
- Киевская область – 1314;
- Кировоградская область – 344;
- Луганская область – 774;
- Львовская область – 2161;
- Николаевская область – 819;
- Одесская область – 3587;
- Полтавская область – 1454;
- Ровенская область – 2006;
- Сумская область – 1597;
- Тернопольская область – 1011;
- Харьковская область – 2293;
- Херсонская область – 1012;
- Хмельницкая область – 2093;
- Черкасская область – 1120;
- Черновицкая область – 929;
- Черниговская область – 1141.