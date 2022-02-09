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Новости
Украина
9 февраля 22, 10:01
В Украине удвоилось число COVID-госпитализаций
COVID-госпитализация
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Накануне почти 4,4 тысячи украинцев с коронавирусом были госпитализированы, в то время как днем ранее сообщалось лишь о 2,1 тысяче.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано более 38 тысяч новых случаев коронавирусной болезни, что превышает показатель предыдущего дня. В больницы попали 4,4 тысячи больных коронавирусом, что в два раза больше, чем накануне. Об этом в среду, 9 февраля, сообщила пресс-служба Минздрава.

"За сутки 8 февраля в Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано - 4 385 человек; 
летальных случаев - 240; 
выздоровело - 17 063 лица.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 4 380 047 человек;
выздоровело - 3 713 348 человек;
летальных случаев - 101887; 
проведено ПЦР-тестов - 18 758 148.

Отмечается, что из заболевших за минувшие сутки: детей - 3 308, медработников - 1 076.

Количество заболеваний в регионах в сутки:
  • Киев – 3864;
  • Винницкая область – 1000;
  • Волынская область – 1120;
  • Днепропетровская область – 2111;
  • Донецкая область – 1881;
  • Житомирская область – 1557;
  • Закарпатская область – 978;
  • Запорожская область – 1431;
  • Ивано-Франковская область – 750;
  • Киевская область – 1314;
  • Кировоградская область – 344;
  • Луганская область – 774;
  • Львовская область – 2161;
  • Николаевская область – 819;
  • Одесская область – 3587;
  • Полтавская область – 1454;
  • Ровенская область – 2006;
  • Сумская область – 1597;
  • Тернопольская область – 1011;
  • Харьковская область – 2293;
  • Херсонская область – 1012;
  • Хмельницкая область – 2093;
  • Черкасская область – 1120;
  • Черновицкая область – 929;
  • Черниговская область – 1141.
Напомним, накануне сообщалось о 34 тысячах новых больных коронавирусом, 255 человек скончались, еще более двух тысяч были госпитализированы.
Korrespondent
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