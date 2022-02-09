В Украине удвоилось число COVID-госпитализаций

За минувшие сутки в Украине зафиксировано более 38 тысяч новых случаев коронавирусной болезни, что превышает показатель предыдущего дня. В больницы попали 4,4 тысячи больных коронавирусом, что в два раза больше, чем накануне. Об этом в среду, 9 февраля, сообщила пресс-служба Минздрава.

"За сутки 8 февраля в Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

летальных случаев - 240;

выздоровело - 17 063 лица. За все время пандемии в Украине: заболели - 4 380 047 человек; заболели - 4 380 047 человек;

выздоровело - 3 713 348 человек;

летальных случаев - 101887;

проведено ПЦР-тестов - 18 758 148. Отмечается, что из заболевших за минувшие сутки: детей - 3 308, медработников - 1 076. Количество заболеваний в регионах в сутки: Количество заболеваний в регионах в сутки: