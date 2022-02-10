Надбавка к пенсии: кто с 1 марта получит 456 грн доплаты

- пенсии военным - средний размер повышения составит 700 грн;

минимальные пенсии по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС - средний размер повышения составит 400 грн.

Пенсионерам, чьи пенсии не подпадут под индексацию, будут ежемесячно доплачивать по 135 грн.

Пенсионерам, которые не работают и получают минимальную пенсию за неимением стажа, увеличат выплаты на 166 грн - до 2100 грн.

Минимальная пенсия инвалидам I группы, имеющим полный страховой стаж, вырастет на 100 грн - до 2300 грн.

Пересчитают и возрастные надбавки для пенсионеров 75-80 лет и тем, кто старше 80 лет:

украинцы в возрасте 75+ получат 456 грн доплаты;