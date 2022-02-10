Надбавка к пенсии: кто с 1 марта получит 456 грн доплаты

Украинских пенсионеров с 1 марта ждет очередное повышение пенсий.
О подготовке соответствующего законопроекта заявили в Министерстве социальной политики, сообщает издание "На пенсии".
Планируется индексация в размере 14% от размера ежемесячных компенсационных выплат к пенсии пожилых людей.
На 14% будут проиндексированы:- страховые пенсии, назначенные до 2019 года - средний размер повышения составит около 500 грн;
Пенсионерам, чьи пенсии не подпадут под индексацию, будут ежемесячно доплачивать по 135 грн.
Пенсионерам, которые не работают и получают минимальную пенсию за неимением стажа, увеличат выплаты на 166 грн - до 2100 грн.
Минимальная пенсия инвалидам I группы, имеющим полный страховой стаж, вырастет на 100 грн - до 2300 грн.
Пересчитают и возрастные надбавки для пенсионеров 75-80 лет и тем, кто старше 80 лет:- украинцы в возрасте 75+ получат 456 грн доплаты;
Ранее мы публиковали аналитический материал "Индексация пенсий: чего ждать старикам весной".