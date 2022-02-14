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Новости
Украина
13 февраля 22, 23:18
Украина созывает встречу подписантов Венского документа
Кулеба
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Украина созывает срочную встречу подписантов Венского документа, включая Россию

Украина созывает встречу стран-участниц Венского документа, включая Россию, в течение 48 часов. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещений войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму. Если Россия серьезно относится к своим заявлениям о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства относительно военной прозрачности для снижения напряженности и усиления безопасности для всех стран-участниц", – заявил Кулеба.

11 февраля Украина отправила в Россию запрос с требованием предоставить "детальные разъяснения по военной деятельности" у своих границ согласно разделу III Венского документа. РФ как подписант этого документа должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить о дате завершения, а также наименования, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники, участвующие в ней. На подготовку ответа были отведены 48 часов.

СПРАВКА. 

Венский документ — международное соглашение государств-участников ОБСЕ в Европе, предназначенное для реализации мер доверия и безопасности в регионе. 

29 ноября 2021 года министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал, что планируемые совместно с Россией учения у границы Беларуси с Украиной направлены на "прикрытие" южных границ.  

16 декабря Россия устроила военные учения в Черном море в районе оккупированного Крыма.  

11 января 2022-го около 3000 военнослужащих РФ приступили к новым учениям в областях, прилегающих к границе с Украиной.
liga.net
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