Олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами

Олигархи, бизнесмены и депутаты-миллионеры покидают Украину на частных самолетах, сообщает издание "Украинская правда".





Об этом рассказали в ТСН.Ранок 14 февраля.





По данным издания, только 13 февраля из Киева вылетели около 20 самолетов. В частности, в воскресенье улетели борта олигарха Рината Ахметова. Сам он, вероятно, покинул страну две недели назад. Миллиардер Виктор Пинчук улетел из Украины накануне.





Среди отправившихся рейсов был замечен частный самолет эксминистра инфраструктуры правительства Азарова Бориса Колесникова. Сам бизнесмен утверждает, что остался в Киеве, а самолет отправил на техническое обслуживание. Мол, по меньшей мере, до 1 марта не собирается куда-то ехать.





Среди тех, кто уже не в Украине, бизнесмен Вадим Столар, пророссийский нардеп Вадим Новинский и президент харьковского футбольного клуба "Металлист" Александр Ярославский, кортеж которого насмерть сбил человека.



