На Майдане чтят память героев Небесной сотни

В Киеве на Майдане Незалежности проходят мероприятия в честь погибших украинцев в эти дни восемь лет назад во время Революции достоинства. Об этом сообщает Укринформ в воскресенье, 20 февраля.

Указано, что люди несут цветы к портретам и монументу павшим героям на аллее Героев Небесной сотни.





Вдоль аллеи и в местах расстрелов у портретов героев лежат цветы, установленные лампадки. На лентах между деревьями развешены накануне белые бумажные ангелы, символизирующие скорбь и почтение.





Известно, что с 10:00 до 12:00 состоится церемониал памяти погибших героев возле храма Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников на аллея Героев Небесной сотни. Позже там же будет презентована инсталляция Оборванная пулей мечта.





В 12:00 в Михайловском Златоверхом соборе начнется панихида за погибшими во время событий Революции достоинства.





С 16:30 до 18:00 на Майдане запланировано проведение вече Чествование памяти Героев Небесной сотни, после которого состоится межконфессиональная панихида и традиционное включение световой инсталляции Лучи Достоинства.





Как известно, 20 февраля в Украине отмечают День героев Небесной сотни. 18-21 февраля 2014 года в Киеве были самые жестокие противостояния между силовиками и участниками Революции достоинства. 20 февраля 2014 года погибло больше всего активистов Евромайдана – 48 человек.





17 февраля 2021 Верховная Рада признала Революцию достоинства одним из ключевых моментов украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.





105 Героям Небесной сотни посмертно присвоено звание Герой Украины, а трое иностранцев – гражданин Беларуси Михаил Жизневский и граждане Грузии Зураб Хурция и Давид Кипиани – посмертно награждены орденами Героев Небесной сотни.





Напомним, адвокатская совещательная группа обнародовала фильм с полной реконструкцией разгона Майдана 30 ноября 2013 года. Документальный фильм получил название "Разгон Майдана". Это – посекундная реконструкция событий разгона протестующих.



