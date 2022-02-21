Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.31
USD
28.40
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
21 февраля 22, 08:27
Сутки в ООС: 80 обстрелов, ранен военный
обстрел
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Раненый военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.

На Донбассе за минувшие сутки, 20 февраля, вражеские войска 80 раз открывали огонь по украинским позициям. Один военный получил осколочное ранение средней тяжести. Об этом сообщает в утренней сводке пресс-центр штаба ООС.

Раненый военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Отмечается, что обстрелы велись из артиллерии калибра 152 и 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За текущие сутки на Донбассе зафиксировано 8 нарушений с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Враг дважды обстрелял Талаковку - из артиллерии калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм; Пищевик - из минометов калибра 120-мм; дважды Водяное - из минометов калибра 120-мм; Красногоровку - из минометов калибра 120-мм; Мемрык – из артиллерии калибра 152-мм; Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122-мм.

Сутки на войне. Оккупанты 80 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе – сводка

Ранее сообщалось, что противник обстрелял поселок Новогнатовка в Донецкой области - повреждены 14 домов мирных жителей, два из которых не подлежат восстановлению.
Korrespondent
Ещё по теме:
Сутки в ООС: пять обстрелов, потерь нет
Сутки в ООС: 13 обстрелов, ранен военный
В ООС при обстреле ранены военные и мирный житель
Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранен военный
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сепаратисты обстреляли Новогнатовку: повреждены 14 домов
noimageВ ОРДЛО идет принудительная мобилизация – Денисова
noimageВидео обстрела американских журналистов на Донбассе
noimageНа Донбассе 1,5 тысячи нарушений за день - ОБСЕ
Лента новостей