Боевики на Донбассе обстреляли детский сад и жилой дом:видео

Гибридная российская армия обстреляла детсад в Зеленополье Луганской области, а в Николаевке Донецкой области в результате прямого попадания снаряда в дом ранена мирная жительница. На месте работают следственно-оперативные группы полиции, сообщает пресс-служба МВД.

В селе Николаевка, что под Волновахой, в результате разрыва снаряда ранена женщина. Анкетные данные пострадавшей устанавливаются.

В Зеленополье боевики обстреляли детский сад, сообщили в МВД. Четверых детей, которые во время обстрела прятались в подвале вместе с воспитателями, забрали родители.

Кроме того, на улице Юбилейной поврежден дом, во время обстрела внутри находились пожилые супруги.

Расстояние от Зеленополья до линии разграничения – 5 км.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

По фактам возбуждено уголовное производство по статье УК о нарушении законов и обычаев войны.





21 февраля под массированный обстрел попал город Счастье Луганской области. Областная администрация планирует эвакуировать жителей Счастья, если обстрелы не прекратятся.



