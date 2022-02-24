Рада перешла на работу в режиме ЧП

Верховная Рада переходит в режим работы в условиях чрезвычайного положения. Решение поддержали 342 парламентария в среду, 23 февраля.

Законопроект о работе Рады в условиях чрезвычайного и/или военного положения (№7105) внес в парламент глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Теперь Рада продолжит работу в обычном режиме с учетом следующих особенностей:

- внеочередные пленарные заседания Рады проводятся по предложению согласительного совета депутатских фракций или групп;

- заседания согласительного совета созываются спикером Верховной рады (первым заместителем или исполняющим обязанности замглавы парламента).

Накануне президент Владимир Зеленский на встрече с силовиками и главами фракций Верховной Рады обсудил возможность введения чрезвычайного положения в областях, граничащих с Россией. А сегодня глава СНБО Алексей Данилов заявил, что режим ЧП будет действовать на всей территории Украины.

Также стало известно, что Верховная Рада отложила на вечер голосование по введению ЧП в Украине.