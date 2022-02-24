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23 февраля 22, 20:46
Рада перешла на работу в режиме ЧП
Рада
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Теперь парламент Украины продолжит работу в обычном режиме, но с учетом некоторых особенностей.

Верховная Рада переходит в режим работы в условиях чрезвычайного положения. Решение поддержали 342 парламентария в среду, 23 февраля.

Законопроект о работе Рады в условиях чрезвычайного и/или военного положения (№7105) внес в парламент глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Теперь Рада продолжит работу в обычном режиме с учетом следующих особенностей:

- парламент работает в режиме пленарных заседаний, включая работу в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, депутатских фракциях и группах;

- внеочередные пленарные заседания Рады проводятся по предложению согласительного совета депутатских фракций или групп; 

- заседания согласительного совета созываются спикером Верховной рады (первым заместителем или исполняющим обязанности замглавы парламента).

Накануне президент Владимир Зеленский на встрече с силовиками и главами фракций Верховной Рады обсудил возможность введения чрезвычайного положения в областях, граничащих с Россией. А сегодня глава СНБО Алексей Данилов заявил, что режим ЧП будет действовать на всей территории Украины.

Также стало известно, что Верховная Рада отложила на вечер голосование по введению ЧП в Украине.
Korrespondent
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