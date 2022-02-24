Рада утвердила чрезвычайное положение в Украине

Верховная Рада ввела в 22 областях Украины, кроме Донецкой и Луганской, а также в городе Киеве чрезвычайное положение в связи с действиями президента России Владимира Путина, который признал "республиками" оккупированные части Донбасса и приказал ввести туда войска. Об этом стало известно из трансляции заседания Рады.
Процедура была такой: Совет нацбезопасности и обороны решил ввести режим ЧП, затем президент Владимир Зеленский издал соответствующий указ, его утвердила Рада. За чрезвычайное положение проголосовали 335 депутатов, против – 0, воздержались – 0.
Чрезвычайное положение вводится с 00:00 24 февраля сроком на 30 суток.
Основные ограничения в указе о ЧП:
1. Установление особого режима въезда и выезда, ограничение свободы перемещения;
2. Ограничение движения транспорта, осмотр транспортных средств;
3. Усиление охраны гражданских объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;
4. Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме тех, запрет на которые устанавливается судом;
5. Запрет забастовок;
6. Временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, небезопасных для проживания;
7. Введение комендантского часа (запрет находиться на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков в установленные часы, при необходимости);
8. Проверка документов у граждан, а в необходимых случаях – проведение личного осмотра, осмотра личных вещей и транспортных средств;
9. Запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место жительства;
10. Запрет изготовления и распространения информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;
11. Особые правила пользования связью и передачи информации через компьютерные сети.
12. Запрет работы аматорских средств радиопередачи.
Принятие мер по введению и обеспечению действия режима ЧП возлагается на органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и военные командования.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в Раде, что по данным нашей разведки и разведок партнеров, полномасштабное вторжение невозможно без внутренней дестабилизации в Украине. "Поэтому мы и решили ввести режим ЧП, чтобы ее избежать", – сказал Данилов.
Ранее Данилов объяснил, что в Донецкой и Луганской областях и так с 2014 года действует особый режим. Он также заверял, что ЧП практически не повлияет на повседневную жизнь украинцев.
Он также добавил, что решение об усилении мер и ограничений в рамках ЧС будут принимать местные власти в зависимости от ситуации в каждом отдельном регионе.