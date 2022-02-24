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Украина
23 февраля 22, 22:57
Рада утвердила чрезвычайное положение в Украине
Рада
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В Украине ввели чрезвычайное положение, Рада поддержала решение Зеленского и СНБО после действий Путина по Донбассу

Верховная Рада ввела в 22 областях Украины, кроме Донецкой и Луганской, а также в городе Киеве чрезвычайное положение в связи с действиями президента России Владимира Путина, который признал "республиками" оккупированные части Донбасса и приказал ввести туда войска. Об этом стало известно из трансляции заседания Рады.

Процедура была такой: Совет нацбезопасности и обороны решил ввести режим ЧП, затем президент Владимир Зеленский издал соответствующий указ, его утвердила Рада. За чрезвычайное положение проголосовали 335 депутатов, против – 0, воздержались – 0.

Чрезвычайное положение вводится с 00:00 24 февраля сроком на 30 суток.

Основные ограничения в указе о ЧП:

1. Установление особого режима въезда и выезда, ограничение свободы перемещения;

2. Ограничение движения транспорта, осмотр транспортных средств;

3. Усиление охраны гражданских объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;

4. Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме тех, запрет на которые устанавливается судом;

5. Запрет забастовок;

6. Временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, небезопасных для проживания;

7. Введение комендантского часа (запрет находиться на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков в установленные часы, при необходимости);

8. Проверка документов у граждан, а в необходимых случаях – проведение личного осмотра, осмотра личных вещей и транспортных средств;

9. Запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место жительства;

10. Запрет изготовления и распространения информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;

11. Особые правила пользования связью и передачи информации через компьютерные сети.

12. Запрет работы аматорских средств радиопередачи.



Принятие мер по введению и обеспечению действия режима ЧП возлагается на органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и военные командования.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в Раде, что по данным нашей разведки и разведок партнеров, полномасштабное вторжение невозможно без внутренней дестабилизации в Украине. "Поэтому мы и решили ввести режим ЧП, чтобы ее избежать", – сказал Данилов.

Ранее Данилов объяснил, что в Донецкой и Луганской областях и так с 2014 года действует особый режим. Он также заверял, что ЧП практически не повлияет на повседневную жизнь украинцев.

Он также добавил, что решение об усилении мер и ограничений в рамках ЧС будут принимать местные власти в зависимости от ситуации в каждом отдельном регионе.

21 февраля Путин решил признать "республиками" оккупированные части Донбасса и официально ввести туда российские войска. 

После этого Зеленский объявил призыв резервистов с 23 февраля. 


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