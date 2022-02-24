Главари террористов просят Путина ввести на Донбасс войска

Главари террористических организаций ДНР и ЛНР обратились к президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину с просьбой "оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВСУ". Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В обращениях указана вчерашняя дата.





Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести войска на территорию временно оккупированного Донбасса.





Одновременно боевики на Донбассе существенно увеличили интенсивность обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.



