Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
24 февраля 22, 08:27
Пожары на складах и воинских частях: данные ГСЧС
Пожары
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Пожары на складах и воинских частях: данные ГСЧС о последствиях обстрелов РФ

Госслужба по чрезвычайным ситуациям опубликовала оперативную информацию о последствиях вражеских обстрелов на территории Украины по состоянию на 07:00.

В Хмельницкой области в результате артобстрела произошло возгорание состава ГСМ воинской части с. Староконстантинов.

В Днепропетровской области в Краснополье и Марганце – пожар на военных складах.

В Винницкой области в Тульчине и селе Бохан – пожары в воинских частях.

В Луцке взорвана телебашня.

В Киевской области – пожар на территории воинской части вблизи города Бровары.

Также в ГСЧС сообщили о захвате сел Городище и Меловое Луганской области.

Сегодня в 5 утра Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.
liga.net
Ещё по теме:
В природных пожарах у известного стилиста сгорел дом!
В московском воздухе кислорода в 3,7 раза меньше нормы
Европа горит и тонет
МЧС: за минувшие сутки в пожарах погибли 4 человека
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украина отвоевала Счастье: ВСУ убили 50 оккупантов РФ
noimageВ Госпогранслужбе сообщили о трех погибших пограничниках
noimageВ одной из украинских областей объявили эвакуацию
noimageРоссия напала на Украину: где атакуют?
noimageВсе базовые информресурсы Украины атакованы - Минцифры
Лента новостей