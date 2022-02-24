Пожары на складах и воинских частях: данные ГСЧС

Госслужба по чрезвычайным ситуациям опубликовала оперативную информацию о последствиях вражеских обстрелов на территории Украины по состоянию на 07:00.

В Хмельницкой области в результате артобстрела произошло возгорание состава ГСМ воинской части с. Староконстантинов.

В Днепропетровской области в Краснополье и Марганце – пожар на военных складах.

В Винницкой области в Тульчине и селе Бохан – пожары в воинских частях.

В Луцке взорвана телебашня.

В Киевской области – пожар на территории воинской части вблизи города Бровары.

Также в ГСЧС сообщили о захвате сел Городище и Меловое Луганской области.