Пожары на складах и воинских частях: данные ГСЧС

Госслужба по чрезвычайным ситуациям опубликовала оперативную информацию о последствиях вражеских обстрелов на территории Украины по состоянию на 07:00.
В Хмельницкой области в результате артобстрела произошло возгорание состава ГСМ воинской части с. Староконстантинов.
В Днепропетровской области в Краснополье и Марганце – пожар на военных складах.
В Винницкой области в Тульчине и селе Бохан – пожары в воинских частях.
В Луцке взорвана телебашня.
В Киевской области – пожар на территории воинской части вблизи города Бровары.
Также в ГСЧС сообщили о захвате сел Городище и Меловое Луганской области.Сегодня в 5 утра Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.