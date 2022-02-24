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Новости
Украина
24 февраля 22, 08:44
В ОП прокомментировали вторжение России в Украину
Михаил Подоляк
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Украинская армия и все силы государства, весь народ Украины будут защищать свободу и независимость, заявил советник главы Офиса президента.

Вторжение России в Украину - это циничная и глупая агрессия, которая РФ ничего не даст. Об этом утром в четверг, 24 февраля, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Корреспондент.net.

"Сегодня с раннего утра военные объекты по всей стране подвергаются ударам России. Атакованы пограничники, усиление боестолкновений на Донбассе. Это циничная и глупая агрессия, которая ничего России не даст, кроме боли и новых проблем", - сказал представитель власти.

Он отметил, что украинская армия и весь народ Украины будут защищать свободу и независимость Украины.

"Безусловно, вводится военное положение. СНБО в экстренном режиме управляет оборонными мероприятиями. Ожидаем реакцию цивилизованного мира на эти новые акты войны", - добавил Подоляк.

Советник подчеркнул, что сейчас очень важно - чтобы все политические и другие внутренние разногласия были отложены в сторону и чтобы журналисты крайне размеренно относились к распространению информацию.

"Не транслируйте информацию о передвижении наших воинских подразделений", - призвал он.

Напомним, Россия напала на Украину сегодня ранним утром. Вражеские войска атаковали крупнейшие города Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны.

 

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