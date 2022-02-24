Россия напала на Украину: где атакуют?

Официальная информация по каналам полиции утром в четверг, 24 февраля.

- Волынская область город Луцк информация о взрывах.

- Одесса возле аэропорта взрыв локатора.

- Запорожье возле аэропорта взрыв.

- Черниговская область село Николаевка Новгород-Северского района видят, что со стороны РФ едет техника.

- Львовская область село Батятичи слышны взрывы.

- Полтавская область город Миргород взрыв двух ракет.

- Херсонская область (Каланчак) обстрел пограничников.

- Кировоградская область город Знаменка обстрел п/ч.

- Львовская область город Броды три взрыва на двоих в/ч.

- Черниговская область аэропорт УГСЧС попадание в локатор (пострадавшие).

- Херсонская область пост Азов Геническая едет военная техника РФ (количество неизвестно). Едут в сторону Мелитополя.

- Винницкая область н.п Бохоники обстрел п/ч.

- Хмельницкая Староконстантинов обстрел военного аэропорта.

- Одесская область город Подольск залетели 2 самолета из Приднестровья, обстрел в/ч.

- Житомирская область п.г.т. Озерный обстрел ракетами. Уничтожен один самолет.

- Винницкая область город Тульчин и город Теплик в/ч взрывы.

- Ивано-Франковская область обстрел в/ч.

- Донецкая область Мариуполь получил ранение ребенка и трое гражданских.

- Харьков обстрел в/ч (зенитная часть).

- Запорожье на окраине обстрел в/ч.

- Киевская область (Васильковский, Бориспольский, Броварской, Полесский районы) информация о взрывах.

- Львовская область село Новый Калинов обстрел базы горюче-смазочных материалов

- Киевская область село Ревное обстрел в/ч

- Херсонская область города Чонгар и Каланчак обстрелы в/ч

Броварской, военный городок № 161 во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом частично поврежден 3 и 4 этаж, военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая по предварительной информации один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших, более подробно информация будет дополнительно.

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В свою очередь в ГСЧС сообщают о о последствиях вражеских обстрелов на территории страны.