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Новости
Украина
24 февраля 22, 09:17
Россия напала на Украину: где атакуют?
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Россия атакует всю территорию Украины, в первую очередь военные и стратегические объекты.
Россия атакует всю территорию Украины, в первую очередь военные и стратегические объекты.

Официальная информация по каналам полиции утром в четверг, 24 февраля.

  • - Волынская область город Луцк информация о взрывах.
  • - Одесса возле аэропорта взрыв локатора.
  • - Запорожье возле аэропорта взрыв.
  • - Черниговская область село Николаевка Новгород-Северского района видят, что со стороны РФ едет техника.
  • - Львовская область село Батятичи слышны взрывы.
  • - Полтавская область город Миргород взрыв двух ракет.
  • - Херсонская область (Каланчак) обстрел пограничников.
  • - Кировоградская область город Знаменка обстрел п/ч.
  • - Львовская область город Броды три взрыва на двоих в/ч.
  • - Черниговская область аэропорт УГСЧС попадание в локатор (пострадавшие).
  • - Херсонская область пост Азов Геническая едет военная техника РФ (количество неизвестно). Едут в сторону Мелитополя.
  • - Винницкая область н.п Бохоники обстрел п/ч.
  • - Хмельницкая Староконстантинов обстрел военного аэропорта.
  • - Одесская область город Подольск залетели 2 самолета из Приднестровья, обстрел в/ч.
  • - Житомирская область п.г.т. Озерный обстрел ракетами. Уничтожен один самолет.
  • - Винницкая область город Тульчин и город Теплик в/ч взрывы.
  • - Ивано-Франковская область обстрел в/ч.
  • - Донецкая область Мариуполь получил ранение ребенка и трое гражданских.
  • - Харьков обстрел в/ч (зенитная часть).
  • - Запорожье на окраине обстрел в/ч.
  • - Киевская область (Васильковский, Бориспольский, Броварской, Полесский районы) информация о взрывах.
  • - Львовская область село Новый Калинов обстрел базы горюче-смазочных материалов
  • - Киевская область село Ревное обстрел в/ч
  • - Херсонская область города Чонгар и Каланчак обстрелы в/ч

Броварской, военный городок № 161 во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом частично поврежден 3 и 4 этаж, военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая по предварительной информации один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших, более подробно информация будет дополнительно. 

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В свою очередь в ГСЧС сообщают о о последствиях вражеских обстрелов на территории страны.

  • Объявлен сигнал «Воздушная тревога» в г. Полтава.
  • В г. Хмельницкий попадание в взлетную полосу военного аэродрома.
  • В результате обстрелов возникло возгорание 7 частных жилых домов в г. Мариуполь, попадание снаряда на аэродром г. Краматорск.
  • г. Луцк – поврежден АЦ 25 ДПРЧ (пострадавших нет).
  • г. Нежин – проводятся работы по деблокированию из-под завалов предварительно 6 человек на аэродроме. 

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