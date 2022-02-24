Россия напала на Украину: где атакуют?

Официальная информация по каналам полиции утром в четверг, 24 февраля.
- - Волынская область город Луцк информация о взрывах.
- - Одесса возле аэропорта взрыв локатора.
- - Запорожье возле аэропорта взрыв.
- - Черниговская область село Николаевка Новгород-Северского района видят, что со стороны РФ едет техника.
- - Львовская область село Батятичи слышны взрывы.
- - Полтавская область город Миргород взрыв двух ракет.
- - Херсонская область (Каланчак) обстрел пограничников.
- - Кировоградская область город Знаменка обстрел п/ч.
- - Львовская область город Броды три взрыва на двоих в/ч.
- - Черниговская область аэропорт УГСЧС попадание в локатор (пострадавшие).
- - Херсонская область пост Азов Геническая едет военная техника РФ (количество неизвестно). Едут в сторону Мелитополя.
- - Винницкая область н.п Бохоники обстрел п/ч.
- - Хмельницкая Староконстантинов обстрел военного аэропорта.
- - Одесская область город Подольск залетели 2 самолета из Приднестровья, обстрел в/ч.
- - Житомирская область п.г.т. Озерный обстрел ракетами. Уничтожен один самолет.
- - Винницкая область город Тульчин и город Теплик в/ч взрывы.
- - Ивано-Франковская область обстрел в/ч.
- - Донецкая область Мариуполь получил ранение ребенка и трое гражданских.
- - Харьков обстрел в/ч (зенитная часть).
- - Запорожье на окраине обстрел в/ч.
- - Киевская область (Васильковский, Бориспольский, Броварской, Полесский районы) информация о взрывах.
- - Львовская область село Новый Калинов обстрел базы горюче-смазочных материалов
- - Киевская область село Ревное обстрел в/ч
- - Херсонская область города Чонгар и Каланчак обстрелы в/ч
Броварской, военный городок № 161 во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом частично поврежден 3 и 4 этаж, военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая по предварительной информации один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших, более подробно информация будет дополнительно.
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В свою очередь в ГСЧС сообщают о о последствиях вражеских обстрелов на территории страны.