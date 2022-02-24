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Новости
Украина
24 февраля 22, 09:30
В одной из украинских областей объявили эвакуацию
Скичко
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В Черкасской области на фоне вторжения России объявили эвакуацию. Там военная часть подверглась атаке.
Об этом сообщает в Telegram-канале глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

Сейчас в области организуют автобусы для отправки людей в безопасные места. Также, у кого есть собственный транспорт, советуют им воспользоваться.

"Уважаемые черкасчане, пожалуйста, без паники! В ближайшее время будет известен уровень угрозы Черкащине и наш план действий. На эту минуту ситуация такова. Уманский район: объявляем эвакуацию населения в радиусе воинской части - 30 км от Рассешек. Скоро прибудут автобусы. У кого есть собственный транспорт - воспользуйтесь им! Черкасский район: военная часть в Дубеевке подверглась атаке. Объявляем эвакуацию населения в радиусе 16 км - только приняли это решение на оперативном штабе", - говорится в сообщении.

Напомним, что 24 февраля Верховная Рада на экстренном заседании ввела в Украине военное положение.

Также мы писали, что в Украине по состоянию на 7.30 24 февраля Россия нанесла ракетные и авиационные удары по радарам и зенитно-ракетным комплексам противовоздушной обороны, авиабазам, складам боеприпасов бригад сухопутных войск.


Источник: apostrophe.ua
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