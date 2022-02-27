При обстреле Бородянки погибла семья из шести человек

Оккупационные войска в субботу, 26 февраля, обстреляли поселок Бородянка в Киевской области. Погибли шесть человек. Генпрокуратура открыла уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, сегодня вражеской артиллерией в пгт. Бородянка Бучанского района уничтожен жилой дом, в котором находилась семья оперуполномоченного местного управления полиции. Шесть человек погибли на месте, годовалый ребенок правоохранителя выжил, но госпитализирован в тяжелом состоянии.

Кроме того, в результате мощных вражеских обстрелов были разрушены жилые и хозяйственные дома, объекты инфраструктуры населенных пунктов области.

По факту гибели людей и причинения тяжких травм ребенку начато уголовное производство (ч.1 ст.438 УК Украины).











