После задержания Шуфрича Данилов обратился к ОПЗЖ

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на задержание нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича, который, как утверждают в теробороне, фотографировал блокпост. В эфире Украина 24 Данилов предупредил, что за подобное далее будут "просто убивать".

"Я хотел бы отдельно сказать некоторым нашим депутатам от ОПЗЖ. Если вы дальше будете шляться по нашим блокпостам, вас там будут просто убивать. Лучше сидите дома и ждите лучшего", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО предупредил, что за фотографирование блокпостов и передачу снимков врагу будут "уничтожать на месте".

"Это вы сообща привели в нашу страну войну вместе с российскими агрессорами, потому что вы являетесь коллаборантами", – заявил Данилов.

Сегодня территориальная оборона Киева задержала Шуфрича, который, как утверждают бойцы, фотографировал блокпост. У его охранников отобрали оружие.

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