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Новости
Украина
5 марта 22, 22:03
Создан сайт с информацией о российских военнопленных
военнопленные
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Аппарат СНБО создал сайт "Оккупант", который в оперативном режиме предоставляет информацию о российских военнопленных

Аппарат СНБО создал сайт "Оккупант", который в оперативном режиме предоставляет информацию о российских военнопленных, которые вторглись на территорию Украины начиная с 24 февраля 2022 года.

Порталом смогут пользоваться граждане России, в том числе семьи солдат или их знакомые, для получения информации о состоянии и месте пребывания пленных. С помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями Минобороны Украины.

"Отмечаем, что с российскими военнослужащими обращаются в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными (Женевская конвенция) – в частности, они обеспечены питанием, одеждой и лечением, содержатся в нормальных условиях", – говорится в сообщении.

Украинские власти приняли решение отдавать пленных российских солдат их матерям, если те лично приедут за ними в Киев. 

Что нужно сделать чтоб вернуть своего сына из плена?
liga.net
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