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Новости
Украина
6 марта 22, 23:59
Макрон поговорил с Зеленским
Макрон,Зеленский
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Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с Путиным позвонил главе украинского государства.

Глава французского государства Эммануэль Макрон после разговора с главой страны-агрессора Владимиром Путиным провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Макрон в Twitter.

По его словам, стороны ведут работу по сохранению целостности гражданских ядерных объектов Украины.

В дополнение к приоритетным требованиям, предъявляемым к России, также обсуждался вопрос прекращение огня и защита мирных жителей, добавил Макрон.

Напомним, ранее Путин заявил Макрону, что информация о ракетных обстрелах Киева - это ложь.

Korrespondent
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