Макрон поговорил с Зеленским

Глава французского государства Эммануэль Макрон после разговора с главой страны-агрессора Владимиром Путиным провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Макрон в Twitter.

По его словам, стороны ведут работу по сохранению целостности гражданских ядерных объектов Украины.

В дополнение к приоритетным требованиям, предъявляемым к России, также обсуждался вопрос прекращение огня и защита мирных жителей, добавил Макрон.



