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Новости
Украина
8 марта 22, 23:11
В Киев прибыли 40 тысяч добровольцев - журналист
добровольцы
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Только канадских военных приехало более 500 человек. Их организовали в отдельное подразделение, говорит Дэвид Бланделл.

В связи со вторжением России в Украину защищать украинскую столицу приехали порядка 40 тысяч добровольцев. Такие данные во вторник, 8 марта, приводит канадский журналист Дэвид Бланделл со ссылкой на информированный источник.

По словам представителя СМИ, только из Канады на защиту Киева отправились около 500 действующих и бывших военных.

"Около 40 тысяч иностранных бойцов добрались до Киева. Так много канадцев, что они дали им собственное подразделение (500 и больше)", - написал Бланделл.

При этом в комментарии к твиту журналист показал скриншот переписки со своим источником.

"Источник - бывший военный Канак, которого я знаю и доверяю тому, кто там есть", - уточнил он.

Напомним, в Украине запустили сайт fightforua.org для иностранных военных, желающих помочь ВСУ в войне против России.

Korrespondent
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