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10 марта 22, 10:41
На Житомирщине за сутки из-за авиаударов погибли 6 человек
авиаудар
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За сутки 9 марта в Житомирской области из-за авиаударов погибли шесть человек и травмированы 12.

В Житомире после 19 часов в результате падения ракеты был разрушен частный дом, повреждена расположенная рядом АЗС, котельная и теплотрасса и выбиты стекла в двух больницах города. Двое житомирян травмированы.

После полуночи, уже 10 марта, попадание ракеты на дорогу в селе Старая Котельня Волицкой общины привело к гибели 5 человек и ранения еще 6.

После 23 часов 9 марта стало известно об обстреле неизвестными экипажа группы реагирования патрульной полиции Коростенского РУП. В результате огнестрельные ранения получили двое правоохранителей, которые были доставлены в медицинские учреждения.

Также в Коростене и во время ракетных обстрелов райцентра были ранены еще двое граждан, которые сейчас находятся в лечебных учреждениях. Повреждены многоквартирный двухэтажный и одноэтажный жилые дома, административное здание и водопровод. 

В эти сутки в полицию поступило сообщение и о гибели мужчины в селе Новополи Олиевской общины.

Были обстреляны села Быстры в Житомирском районе, Песковка Малинской общині и другие. Пока сведений о пострадавших не поступало. В то же время, зафиксированы разрушения жилых домов местных жителей.
liga.net
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