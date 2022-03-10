На Житомирщине за сутки из-за авиаударов погибли 6 человек

В Житомире после 19 часов в результате падения ракеты был разрушен частный дом, повреждена расположенная рядом АЗС, котельная и теплотрасса и выбиты стекла в двух больницах города. Двое житомирян травмированы.

После полуночи, уже 10 марта, попадание ракеты на дорогу в селе Старая Котельня Волицкой общины привело к гибели 5 человек и ранения еще 6.

После 23 часов 9 марта стало известно об обстреле неизвестными экипажа группы реагирования патрульной полиции Коростенского РУП. В результате огнестрельные ранения получили двое правоохранителей, которые были доставлены в медицинские учреждения.

Также в Коростене и во время ракетных обстрелов райцентра были ранены еще двое граждан, которые сейчас находятся в лечебных учреждениях. Повреждены многоквартирный двухэтажный и одноэтажный жилые дома, административное здание и водопровод.

В эти сутки в полицию поступило сообщение и о гибели мужчины в селе Новополи Олиевской общины.

Были обстреляны села Быстры в Житомирском районе, Песковка Малинской общині и другие. Пока сведений о пострадавших не поступало. В то же время, зафиксированы разрушения жилых домов местных жителей.