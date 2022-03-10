Кучма высказался о России: Будьте вы прокляты

Второй президент Украины Леонид Кучма прокомментировал войну России в Украине. Он заявил, что украинцы побеждают и проклял государство-агрессор. Обращение экс-президента опубликовала его пресс-секретарь Дарка Олифер в Facebook.

"Украинцы! Родные мои! Мы всех возрастов и пола, мы разной крови и веры, и всем нам сегодня одно имя – Украинцы. И я горд быть с вами одного имени. За всю свою долгую жизнь я никогда не чувствовал столько гордости, боли и гнева, как за эти дни", - обратился к гражданам Украины Кучма.

Он отметил сверхчеловеческое мужество, самоотверженность и сплоченность воинов, волонтеров и мирных украинцев.

По словам Кучмы, сегодня он находится "на родной земле".

"Украина – не Россия. И никогда не станет Россией. Не дождутся. Мы уже побеждаем. И это не остановить. А в адрес РФ скажу только, что присоединяюсь к словам моих соотечественников, которые в один голос говорят: будьте вы прокляты", - добавил экс-президент.

Тем временем Украину поддержал знаменитый британский актер Бенедикт Камбербэтч. На Международном кинофестивале в Санта-Барбаре он развернул украинский флаг.



