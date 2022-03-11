Враг обстрелял Нежин, есть жертвы

Российские захватчики в четверг, 10 марта, обстреляли ураганами Нежин Черниговской области. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на городского главу Александра Кодола.

В результате погибли два человека, пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, из-за взрыва была повреждена теплотрасса, четыре дома остались без света, в местной школе, детском саду и амбулатории взрывом выбило окна.

"Сегодня в 14.20 был разрушительный обстрел РСЗО Ураган. Есть информация о пятерых раненых и двух погибших. В результате взрыва повреждено 40 метров теплотрассы, проводят ремонтные работы, к концу дня тепло должно быть возвращено в дома. Четыре дома остаются без света, ремонтные работы будут продлены завтра. В 17 школе, 25 садике и амбулатории семейной медицины №6 в результате взрыва повреждены окна", - сказал мэр.

Напомним, накануне из-за авиаудара российских захватчиков в Харькове вспыхнул огнем новый ТРЦ Никольский.

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