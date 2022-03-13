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Новости
Украина
12 марта 22, 22:26
Оккупанты назначили нового мэра Мелитополя
Галина Данильченко
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Вместо задержанного мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне назначили "и.о мэра" - Галину Данильченко.

Российские оккупанты вместо задержанного мэра Мелитополя Ивана Федорова назначили так называемого "и.о мэра" - Галину Данильченко. Об этом сообщают местные СМИ.

Данильченко уже записала видеообращение к жителям города.

"Сейчас нашей основной задачей является подстроить все механизмы под новую действительность. Для того чтобы начать жить по-новому", - сказала женщина.

Она также добавила, что в городе действуют "экстремисты, которые хотят подорвать порядок", а также сейчас прорабатывается механизм по созданию "комитета народных избранников".

Ранее жители Мелитополя вышли на митинг, требуя вернуть похищенного мэра.

Напомним, накануне в Мелитополе российские захватчики похитили мэра города, который отказался от сотрудничества с врагом. Его задержали в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения Мелитополя. Федорову надели пластиковый мешок на голову и вывели из здания.
Korrespondent
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