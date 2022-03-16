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Новости
Украина
16 марта 22, 13:24
В ОП ответили на пожелания РФ о моделях нейтралитета Украины
переговоры
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Переговорщики от РФ и спикер Кремля Песков ранее заявили своим пропагандистским СМИ, что Украина на встречах якобы предлагает "австрийский" или "шведский" вариант нейтралитета

Слова о "шведской" или "австрийской" моделях государственного нейтралитета Украины, которые звучат из России, – это желание Кремля навязать свое видение того, какой должна быть Украина. Но у официального Киева есть понимание, какие должны быть гарантии безопасности, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ. Поэтому модель может быть только "украинской", и только про юридически выверенные гарантии безопасности. И никаких других моделей или вариантов. <...> Украина хочет иметь действительно мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности", – подчеркнул он.

Далее Подоляк вкратце объяснил, что это значит.

Во-первых, должны быть абсолютные гарантии безопасности: действенные, а не протокольные или будапештские.

"А это означает, что стороны-подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня, но принимают активное участие на стороне Украины в конфликте, и официально обеспечивают немедленные поставки нам необходимого объема оружия", – добавил советник главы ОП.

Во-вторых, Украина больше не намерена зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют "закрывать небо" от тех же крылатых ракет.

"Нам нужны прямые и жесткие гарантии, что небо обязательно будет закрыто", – отметил он.

Переговорщики от РФ и спикер Кремля Песков ранее заявили своим пропагандистским СМИ, что Украина на встречах якобы предлагает "австрийский" или "шведский" вариант нейтралитета: "демилитаризованное государство со своей армией и флотом". 

По словам Пескова, "идея Украины как демилитаризованной страны с собственной армией по примеру Австрии или Швеции может рассматриваться как компромисс". 
liga.net
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