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Новости
Украина
16 марта 22, 21:23
На драмтеатр Мариуполя РФ сбросила бомбу, под завалами люди
драмтеатр
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Сколько под завалами погибших неизвестно. Сейчас идут жестокие бои.
Никто не может добраться до завалов.

В Мариуполе войска РФ сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр. Об этом сообщил экс-председатель Донецкой ОГА Сергей Тарута.

По его словам, там скрывалось от обстрелов огромное количество горожан.

"Сколько под завалами погибших неизвестно. Сейчас идут жестокие бои. Никто не может добраться до завалов, мы не знаем, есть ли уцелевшие. И самое страшное – не можем их из-под завалов достать. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми! Бомбоубежище тоже засыпано, там тоже люди, детки!", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военные РФ обстреляли автоколонну с беженцами из Мариуполя.
Korrespondent
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