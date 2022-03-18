Украинская ПВО сбила две вражеских ракеты и беспилотник

Противовоздушная оборона Украины ликвидировала две вражеские ракеты и один беспилотник. Об этом сообщает Воздушное командование Схід в Facebook.

"Днепропетровщина: ракетная угроза миновала! Силами противовоздушной обороны сбиты обе ракеты. Харьковское направление: уничтожен вражеский беспилотник. Держим строй! Слава Украине", - сказано в сообщении.

Отмечается, что враг потерпел крушение в ночь на 17 марта.

Напомним, противовоздушная оборона Украины за сутки 16 марта ликвидировала как минимум 10 вражеских целей.

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