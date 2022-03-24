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Украина
23 марта 22, 22:56
Зеленский выступил перед парламентом Франции – видео
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский выступил сегодня, 23 марта, перед Национальным собранием Франции.

Глава государства сказал по видеосвязи, что Украина ожидает от Франции "лидерства", которое можно применить для того, чтобы страна-оккупант РФ "искала мир" и "закончила войну против свободы, равенства, братства и всего, что сделало Европу единой, свободной и разнообразной".

Тезисно:

→ 24 февраля перечеркнуло все усилия в нормандском формате, частью которого была Франция, и десятилетия истории Европы;

→ Россияне не различают, по каким объектам бить, уничтожая кварталы, больницы, школы, университеты, склады продуктов и лекарств. Это обыкновенный терроризм;

→ Украинцы сейчас защищают нашу общую с Европой свободу, и есть смысл в том, чтобы действовать вместе, чтобы давить вместе и принуждать РФ искать мир;

→ Украина хочет, чтобы Франция принимала участие, причем как одна из ведущих стран, в создании новой системы гарантий безопасности в мире;

→ Уже сейчас нужно думать всем в Европе, как будем жить после этой войны;

→ Жизнь нужно прожить не под бомбами и прощаясь с родными, а так, чтобы тебя уважали, помнили и прощались, как Франция прощалась с Бельмондо.


Это второе за сегодня обращение Зеленского: утром он выступал перед парламентом Японии.

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liga.net
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