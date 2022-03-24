Оккупанты сбросили фосфорную бомбу на Рубежное – глава ОГА

Ночью российские оккупанты сбросили фосфорную бомбу на Рубежное. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Авиация врага продолжает активные действия на территории Луганской области. Вчера в 07:45 оккупанты нанесли удар по северной окраине Рубежного, а сегодня ночью на Рубежное сброшена фосфорная бомба.

"У россиян наступила агония. Они не могут пробиться вглубь, потому начали применять тяжелое вооружение", – сообщил Гайдай.

Основные усилия враг сосредоточил на захвате Рубежного и Северодонецка, отметил Гайдай. Также в районе Попасной при поддержке артиллерии оккупанты продолжают попытки продвинуться вглубь города и закрепиться на ранее захваченных позициях. Попытки россиян оказались безуспешны, они понесли потери. Гайдай подчеркнул, что города остаются под украинским флагом.

В результате мощных обстрелов Северодонецка, Лисичанская, Рубежного, Кременной, Новодружеска и Воеводовки повреждено более 30 объектов, в том числе 10 многоквартирных и 13 частных жилых домов, а также предприятие легкой промышленности, учебное заведение, хозпостройки, гаражи.

Во время обстрелов в Рубежном погибли четыре человека (двое – дети), еще шесть человек пострадали.

Также Гайдай сообщил, что в результате обстрелов оккупантов было 16 пожаров. 14 населенных пунктов обесточены частично, 21 – полностью. Без света остаются более 100 000 домов. В 22 населенных пунктах нет газа, еще в пяти – частично.

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