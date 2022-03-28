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Новости
Украина
27 марта 22, 23:27
Враг нанес удар по нефтебазе в Луцке
удар по нефтебазе в Луцке
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В городе прогремели несколько взрывов, после которых начался пожар. Власти региона призывают оставаться в укрытиях.
Россия вечером в воскресенье, 27 марта, нанесла ракетный удар по нефтебазе в Луцке. Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

Как указано, прогремели несколько взрывов.

"На Волыни прогремели взрывы. Оставайтесь в укрытиях. ... Это были ракетные удары по нефтебазе. Воздушная тревога продолжается. Будьте в укрытиях!", - сообщил губернатор.

В то же время очевидцы сообщают, что после взрывов начался пожар. В Сети публикуют фото и видео с места событий.

Кроме того, СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Житомире, Умани, Херсоне. Официального подтверждения пока нет.


Напомним, вчера враг выпустил ракеты по нефтехранилищу во Львове. После удара начался пожар. Пострадали пять человек.
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