Враг нанес удар по нефтебазе в Луцке

Россия вечером в воскресенье, 27 марта, нанесла ракетный удар по нефтебазе в Луцке. Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.





Как указано, прогремели несколько взрывов.





"На Волыни прогремели взрывы. Оставайтесь в укрытиях. ... Это были ракетные удары по нефтебазе. Воздушная тревога продолжается. Будьте в укрытиях!", - сообщил губернатор.





В то же время очевидцы сообщают, что после взрывов начался пожар. В Сети публикуют фото и видео с места событий.





Кроме того, СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Житомире, Умани, Херсоне. Официального подтверждения пока нет.







