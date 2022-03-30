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30 марта 22, 13:33
День Теплого Алексея: история, приметы и что принято делать
Весна
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В народе день преподобного Алексея считается окончательным приходом весны, потому праздник и получил свое второе название.

30 марта православные христиане празднуют День святого Алексея. Праздник установлен в честь памяти преподобного Алексея, человека Божия. Также в этот день свои именины по церковному календарю отмечают все, кто назван именем Алексей.

По народным преданиям, 30 марта приходит настоящее тепло, поэтому второе название сегодняшнего праздника – Теплого Алексея.


История появления Дня святого Алексея

Преподобный Алексей жил в Риме в IV-V вв. Он родился в набожной и обеспеченной семье. После женитьбы покинул молодую жену и отрекся от привилегий своего происхождения.

17 лет святой Алексей провел в городе Эдессе при храме Пресвятой Богородицы, где вел жизнь нищего попрошайки и ежедневно молился. Однажды пономарю церкви явилась Дева Мария и повелела ввести преподобного Алексия в храм, назвав его человеком Божьим. Многие узнали о праведнике и стали почитать его.

Святой, избегая славы, решил покинуть город и в конце концов попал в Рим. Неопознанный он попросил у родного отца позволить жить при доме как нищий, тот поселил сына в уголке своего двора и велел давать ему пищу с собственного стола. Там Алексей прожил еще 17 лет, терпеливо перенося различные неприятности от слуг. После смерти при нем нашли записку с его настоящим именем и описанием всей жизни. Похоронили Алексея в Риме.


Что принято делать в день святого Алексея

Предпоследний день марта чаще всего выдавался теплый, поэтому хозяева начинали готовиться к полевым работам: выносили на улицу для закаливания картошку, приготовленную для посадки, а также ремонтировали садовый и огородный инвентарь. Всю домашнюю работу пытались сделать в течение дня, ведь вечером всей семьей следует собраться за трапезой и провести зиму.

Пасечники, если 30 марта уже сошел снег, выносили ульи и призывали пчел, чтобы те не искали других хозяев. Также они молились святому Алексею, чтобы тот защищал пчел от разной напасти и послал хорошее "медовое" лето.

Традиции Дня Теплого Алексея / фото: commons.wikimedia.org
Традиции Дня Теплого Алексея / фото: commons.wikimedia.org

Издавна в день святого Алексея девушки и дети шли призвать весну. Они брали полотно, выходили в поле, кланялись на все стороны и говорили: "Вот тебе, весна-мать, новая обновка!". Полотно оставляли в поле с пирогом, чтобы задобрить тепло.

Особо почитали наши предки в этот день березу: собирали ее почки, поскольку согласно поверьям, 30 марта они обладают особой целебной силой. За ужином было принято лакомиться напитком из сока березы и меда.

Кроме того, по древнему поверью, именно в день Теплого Алексея птичка овсянка впервые поет свою песню. Считалось, что, если ответить на ее песню словами "Иду в лес по рогоз, иди со мной", то в нынешнем году хорошо уродят ягоды и грибы.


Приметы и поверья на Теплого Алексея

  • - Какая погода на Алексея – такая будет и на Пасху.
  • - Теплая солнечная погода предвещает урожайный год. Если холодно – весна будет затяжной.
  • - На орешнике появились сережки – означает, что весна окончательно наступила.
  • - Если на теплого Алексея пчелы сделают первый облет, будет хороший медосбор.
  • - Если 30 марта не видно скворцов, то в ближайшее время будет непогода.
  • - Гуси, высоко летят, предвещают снегопады.
  • - Большие ручьи предвещают мокрое лето.
  • - Если в доме есть младенец, нельзя давать в долг ни хлеб, ни соль, иначе можно отдать его счастливую судьбу.
Источник:  unian.net
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