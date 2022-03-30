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Украина
30 марта 22, 13:41
Ракетные и авиаудары: ситуация в регионах на 35-й день войны
артобстрел
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РФ ведет артобстрелы, наносит ракетные и авиаудары: ОГА рассказали о ситуации в регионах Украины по состоянию на 35-й день войны, 30 марта

С вечера и ночью на всей территории Украины были многочисленные воздушные тревоги. В некоторых регионах продолжаются бои, оккупанты продолжают обстреливать жилые дома мирного населения, промышленные объекты и объекты инфраструктуры. Об этом сообщается в сводках облгосадминистраций, предоставленных LIGA.net.

Николаевская область. Ночью было относительно тихо, продолжаются спасательные работы после ракетного удара в Николаеве. Часть населенных пунктов области остается без света и газа.

Херсонская область. Продолжаются сильные взрывы и обстрелы в разных районах области. Больше всего пострадали Бериславский и Каховский районы. Местные говорят об уничтоженной инфраструктуре и домах. Есть пострадавшие и погибшие, информация уточняется.

Хмельницкая область. Ночью было три удара по промышленным объектам области, возникли пожары.

Киевская область. Бучанский район – бои и обстрелы в Гостомельской, Дмитровской, Бучанской, Макаровской громадах. Обстрелы Ирпеня. В населенных пунктах вдоль Житомирской трассы были обстрелы и бои.

Чернигов. Ночью был сильный артиллерийский обстрел города, данные о жертвах уточняются.

Харьков. Ночью оккупанты вели обстрелы районов города из оружия дальнего действия. Продолжаются бои в Изюмском направлении, ВСУ сбили истребитель и беспилотник.

Луганская область. Артиллерийские и авиаудары по всем городам. ВСУ отразили четыре атаки. Значительны разрушения, пожары. Утром был ракетный удар по Лисичанску, количество жертв и пострадавших неизвестно.

Донецкая область. Ночью шли мощные обстрелы Авдеевки, Марьинки, Красногоровки. Утром были авиаудары по Новомихайловке и по Марьинке. В населенных пунктах Марьинского ВГА около 07:00 оккупанты начали артобстрел. Есть значительные разрушения, пожары. Бессчетные разрушения от прошлых обстрелов зафиксированы и в Авдеевке. В Мариуполе без изменений – блокада, уличные бои. В городе остаются более 100 000 человек.

В большинстве регионов ночь прошла относительно спокойно, а именно – на Волыни, в Закарпатье, в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской, Запорожской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Сумской и в Днепропетровской областях.
liga.net
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