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Украина
2 апреля 22, 17:10
Бить ракетами РФ будет до последнего дня войны, - Арестович
Арестович
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Страна-оккупант Россия будет бить крылатыми и баллистическими ракетами по городам Украины "долго, почти до последнего дня конфликта".

Страна-оккупант Россия будет бить крылатыми и баллистическими ракетами по городам Украины "долго, почти до последнего дня конфликта". Такое предположение сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире объединенного телемарафона.

Причина – "потому что у них очень много крылатых ракет авиационного базирования".

"И они бьют этими ракетами преимущественно со стратегических бомбардировщиков, которые даже не входят в воздушное пространство Украины: из черноморской акватории или даже из России. Также у них достаточно много баллистических ракет типа "Искандер", которыми они бьют преимущественно с территории Беларуси", – сказал Арестович.

По его мнению, украинская дипломатия четко показала, что вопрос о "закрытии неба" партнерами, которые могут это сделать, "точно не ко времени".

"Ключевое сейчас – "дайте нам вооружение, мы сами его закроем". Мы уже сбили над Украиной шесть авиационных полков самолетов – и столько же вертолетов", – сказал он.

Сегодня, 2 апреля, число жертв ракетного удара по Николаевской ОГА увеличилось до 35. На 38 день войны уволился гендиректор производителя самолетов "Су": говорит, "это финал".
liga.net
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