Два танка ВСУ уничтожили почти десантный батальон противника

О боевом эпизоде в селе Дмитровка рассказал на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Речь идет о селе, которое расположено у Житомирской трассы: через него обычно проезжает часть автотранспортного потока из Ирпеня, Ворзеля и Бучи.

"Два наших танка выкатились на усиленную танковую роту противника: это 10 танков, где-то почти десантный батальон противника", – рассказал он начало истории.

В результате, сказал спикер, два танка ВСУ уничтожили этот десяток танков врага и "большое количество его БМД, бронетанковой техники".

"Это выдающийся пример героизма и профессионализма бойцов украинской армии", – подчеркнул Арестович.

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