Власти призывают жителей трех областей эвакуироваться

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук призвала жителей Донецкой, Луганской и частично Харьковской областей эвакуироваться, пока есть такая возможность. Ожидаются боевые действия, которые существенно усложнят эвакуацию. Об этом Верещук сказала в эфире национального телемарафона, сообщает пресс-служба министерства.

"Нужно немедленно принимать решение, если глава ВГА – а, например, Луганский глава ВГА и Донецкий требуют покинуть и делают все, чтобы состоялась эвакуация, и мы ежедневно это делаем – нужно делать, потому что потом люди будут под огнем, их будут расстреливать и ничего не смогут сделать. И мы не сможем им помочь. Потому что прекратить огонь будет практически невозможно. Из своего опыта скажу: особенно Луганская и Донецкая области, конечно, часть Харьковской области. Нужно эвакуироваться, если есть такая возможность", – сказала Верещук.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на сегодняшний день централизованные эвакуационные мероприятия именно в Харькове не проводятся. Власти следят за ситуацией и в случае изменений будут оперативно о них информировать.

Что касается Изюмского направления, ОВА по согласованию ВСУ рекомендует эвакуировать население Барвенково и Лозовой. Через населенные пункты курсируют поезда. Людей призвали следить за расписанием, которое объявляют органы местного самоуправления.

Сегодня, как сообщает Донецкая ОВА, россияне обстреляли Северодонецк Донецкой области. Загорелись 10 многоэтажных жилых домов.





Сегодня ночью оккупанты хаотично обстреливали жилые районы в Харьковской области, пытались идти в наступление, но понесли потери.





Самой горячей точкой области остается Изюм.