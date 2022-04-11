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Новости
Украина
9 апреля 22, 21:28
Прошел третий обмен пленными с Россией
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Домой возвращаются 12 военных украинцев, среди которых одна женщина-офицер

Прошел третий обмен пленными со страной-агрессором Россией. Домой возвращаются 12 военных украинцев, среди которых одна женщина-офицер. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

Также освобождены 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего освобождены 26 украинцев.

Кроме того, Верещук рассказала, что в Украину удалось вернуть 34 водителя.

"На сегодняшний день в Украину возвращены 34 наших водителя. В ответ мы помогли добраться до границы и выехать из Украины 32 гражданам России и 23 гражданам Беларуси. Мы готовы и дальше содействовать выезду из страны всех желающих покинуть Украину гражданских лиц РФ и РБ, которые не участвовали в военных действиях и не нарушили Законы Украины", – сказала она.

При этом Верещук отметила, что ни один гражданский человек-гражданин РФ не был задержан на территории Украины. "В отличие от оккупантов, мы не воюем с гражданскими лицами", – подчеркнула министр.

Следует отметить, что последний (второй) обмен пленными прошел 1 апреля. Тогда из российского плена освободили 86 украинских военных, в том числе 15 женщин.

Напомним, что Украина и россия провели первый полноценный обмен военнопленными 24 марта, через месяц после начала полномасштабного вторжения россии.

Также напомним, что в Украине на субботу, 9 апреля, согласовано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения.
liga.net
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