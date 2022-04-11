Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
9 апреля 22, 23:22
Грозев спрогнозировал сроки окончания войны. Видео
Христо Грозев
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы воевать до конца года, но социальные сотрясения в российском обществе могут помешать этому.
Ведущий расследователь группы Bellingcat Христо Грозев считает, что у РФ достаточно ресурсов продолжать войну до конца года. Об этом он сказал в субботу, 9 апреля, в интервью BBC.

Отвечая на вопрос о сроках продолжения военных действий, он поделил прогноз на военную и политическую составляющие. В первом случае, говорит Грозев, РФ может продлить войну лишь на юге и востоке Украины. Но для этого нужно проведение мобилизации и привлечение к войне 150-200 тысяч срочников или контрактников. "Все это приведет к политическим сотрясениям", - добавил он.

С военной точки зрения война, по его мнению, может продолжиться до конца года.

Что касается политической составляющей, то Грозев прогнозирует скорое раскрытие числа военных жертв в РФ, что спровоцирует социальный кризис. После этого, по мнению Грозева, Кремль не сможет пополнить свои ресурсы для войны. Расследователь считает, что это должно произойти в течение месяца.

При этом новое наступление россиян на Киев он считает маловероятным.
Ещё по теме:
Россия объявила об окончании войны в Чечне
В Pfizer спрогнозировали сроки окончания пандемии
Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП Украины
В девяти областях объявили штормовое предупреждение
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
У Маріуполі прикордонник в оточенні окупантів підірвав себе
noimageУкраинские военные отбили четыре атаки врага на Донбассе
noimageОбстрел Днепра: от аэропорта "не осталось живого места"
Лента новостей