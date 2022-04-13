Полк Азов показал пострадавших от ядовитого вещества – видео

Об этом сообщает полк Нацгвардии Азов в Telegram.

Отмечается, что контакт гражданских с ядовитым веществом был минимальным, поскольку эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей. Немного ближе к нему находились военные. Состояние пострадавших – удовлетворительное.

Азов опубликовал видео с бойцом, который находится в умеренном состоянии, пострадавшими и медиками. Другие военные находятся под постоянным присмотром врачей. Среди гражданских самое тяжелое состояние – у пожилой женщины.

Основная симптоматика: гиперемия лица, повышение артериального давления, сухость и жжение в области ротоглотки, слизистых участков глаза. Пострадавшие от вещества на видео рассказывают, что во время атаки видели белый туман, похожий на дым и сладковатый на вкус.

Обследовать место удара сейчас невозможно из-за вражеского огня, ведь россияне так продолжают скрывать собственные преступления, отмечают в Азове.

Сейчас известно, что враг применил ядовитые вещества или сильнодействующие ядовитые вещества преимущественно удушающего действия, говорят в полку. Из-за блокады города провести токсикологический анализ невозможно. Основная задача – следить за состоянием пострадавших и возможными последствиями отравления.



