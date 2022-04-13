Оккупанты нанесли удар по ж/д станции в центральной Украине

Об этом сообщил в Telegram председатель правления Укрзалізниці Александр Камышин.
По его словам, никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал.
Из соображений безопасности был изменен маршрут и график для 17 пассажирских поездов.ВАЖНО! Куда ударили оккупанты и что разрушено, запрещено сообщать до того, как (и если) это сделают военные администрации или руководство страны.
"Да, это привело к задержке этих поездов. Самая длинная задержка составила 7 часов и 23 минуты. Но для нас сейчас безопасность – ключевой приоритет", – подытожил Камышин.Maxar Technologies показала будущих "клиентов" артиллерии ВСУ: спутниковые фото за 11 апреля колонн захватчиков, которые едут из РФ в Украину. Генштаб сообщил сегодня, 13 апреля, что российские оккупанты могут "напрягать" на Северском направлении, сковывая часть ВСУ.