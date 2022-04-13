Оккупанты нанесли удар по ж/д станции в центральной Украине

Об этом сообщил в Telegram председатель правления Укрзалізниці Александр Камышин.

По его словам, никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал.

Из соображений безопасности был изменен маршрут и график для 17 пассажирских поездов.

"Да, это привело к задержке этих поездов. Самая длинная задержка составила 7 часов и 23 минуты. Но для нас сейчас безопасность – ключевой приоритет", – подытожил Камышин.