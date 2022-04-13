Россия готовит "карнавал победы" 9 мая в Мариуполе

Россия приказала подготовить Мариуполь к проведению военного парада 9 мая, заявил в среду советник городского головы Петр Андрющенко.

"По нашей информации, [самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин] Иващенко получил приказ провести зачистку части центрального района города от завалов и тел погибших для обеспечения проведения парада 9 мая. Судя по всему массиву данных, оккупанты планируют именно в Мариуполе провести "карнавал победы" 9 мая в случае успеха "специальной операции", – написал он в Telegram.

По его словам, ни техники, ни достаточного количества людей для этого нет, поэтому российский приказ может быть сорван, что "безусловно ведет к сокращению срока годности гауляйтера Иващенко".





Вчера вечером, 12 апреля, в Пентагоне подтвердили, что украинские войска продолжают бороться за Мариуполь.



