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Новости
Украина
13 апреля 22, 13:20
Россия готовит "карнавал победы" 9 мая в Мариуполе
Мариуполь
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Центр Мариуполя приказали очистить от завалов и тел погибших

Россия приказала подготовить Мариуполь к проведению военного парада 9 мая, заявил в среду советник городского головы Петр Андрющенко.

"По нашей информации, [самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин] Иващенко получил приказ провести зачистку части центрального района города от завалов и тел погибших для обеспечения проведения парада  9 мая. Судя по всему массиву данных, оккупанты планируют именно в Мариуполе провести "карнавал победы" 9 мая в случае успеха "специальной операции", – написал он в Telegram.

По его словам, ни техники, ни достаточного количества людей для этого нет, поэтому российский приказ может быть сорван, что "безусловно ведет к сокращению срока годности гауляйтера Иващенко".

Мариуполь с начала марта находится в осаде, но до сих пор не сдался. 

Вчера вечером, 12 апреля, в Пентагоне подтвердили, что украинские войска продолжают бороться за Мариуполь.

13 апреля стало известно, что 36 бригада морской пехоты ВСУ прорвалась на соединение с полком Национальной гвардии "Азов". По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, благодаря этому морпехи избежали разгрома по частям и серьезно укрепили свой район обороны. 
liga.net
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