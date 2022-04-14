Крейсер "Москва" после удара ракетами начал тонуть

Об этом сказал в ежедневном полуденном сообщении офицер оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

Он подтвердил, что военный корабль был поражен противокорабельными ракетами комплекса "Нептун" и "получил существенные повреждения".

"Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса перевернули крейсер и он начал тонуть", – сказал военный.

Смотрите видео: "Русский военный корабль, иди н*й". В Черкассах наградили автора легендарной фразы

В ночь на 14 апреля военное ведомство страны-оккупанта РФ подтвердило, что корабль "получил серьезные повреждения".

Сегодня днем МО РФ, которое всерьез рассказывает своему населению, как в Украине готовят боевых птиц для заражения россиян, а также другие небылицы, заявило, что крейсер "сохраняет плавучесть, его планируют отбуксировать в порт, очаг возгорания на корабле локализован, основное ракетное вооружение не повреждено".

Также оккупанты не пишут ничего о том, кто ударил по "Москве": "Причины пожара устанавливаются".

«Москва» в момент атаки действовала в плохих погодных условиях. По неподтвержденным данным, военный корабль «отвлекся» на украинский беспилотник, который был обстрелян противокорабельными ракетами берегового базирования. Он не смог вовремя перенаправить свою защиту, чтобы отразить атаку.





Официального подтверждения информации о том, что корабль пошел ко дну, нет.



