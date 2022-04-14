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Новости
Украина
14 апреля 22, 15:15
Крейсер "Москва" после удара ракетами начал тонуть
Владислав Назаров
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Флагман Черноморского флота России крейсер "Москва" после вчерашнего вечернего удара по нему ракетами ВСУ "перевернулся и начал тонуть"

Об этом сказал в ежедневном полуденном сообщении офицер оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

Он подтвердил, что военный корабль был поражен противокорабельными ракетами комплекса "Нептун" и "получил существенные повреждения".

"Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса перевернули крейсер и он начал тонуть", – сказал военный.

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В ночь на 14 апреля военное ведомство страны-оккупанта РФ подтвердило, что корабль "получил серьезные повреждения".

Сегодня днем МО РФ, которое всерьез рассказывает своему населению, как в Украине готовят боевых птиц для заражения россиян, а также другие небылицы, заявило, что крейсер "сохраняет плавучесть, его планируют отбуксировать в порт, очаг возгорания на корабле локализован, основное ракетное вооружение не повреждено".

Также оккупанты не пишут ничего о том, кто ударил по "Москве": "Причины пожара устанавливаются".


«Москва» в момент атаки действовала в плохих погодных условиях. По неподтвержденным данным, военный корабль «отвлекся» на украинский беспилотник, который был обстрелян противокорабельными ракетами берегового базирования. Он не смог вовремя перенаправить свою защиту, чтобы отразить атаку.

Официального подтверждения информации о том, что корабль пошел ко дну, нет. 


В то же российское ведомство заявляло, что на корабле в результате пожара сдетонировал боезапас и корабль «завалился на борт».

В Кремле также сообщили, что экипаж командного корабля численностью 500 человек был «полностью эвакуирован». При этом издание «Думская»  подчеркнуло, что  полная эвакуация команды военного корабля возможно только в одном случае — когда он тонет.

- По нашим данным, все далеко не так - эффективную спасательную операцию не удалось провести из-за шторма, около 300 моряков - погибли!, - подчеркивается в сообщении телеграмм-канала. 

Крейсер «Москва» является одним из самых больших единиц флота РФ. Это корабль первого класса, который называют «убийцей авианосцев». Построен в Николаеве во второй половине 1970-х годов. Основным вооружением крейсера являются противокорабельные ракеты П-1000 «Вулкан». После ввода корабля в эксплуатацию в 1982 году он носил название «Слава».

В 2000 году крейсер стал флагманом Черноморского флота, а впоследствии играл ключевую роль в поддержке российских военных действий в Сирии. В феврале 2022 года участвовал в захвате рф острова Змеиный. Был послан украинскими военными «На х@й». Фраза стала крылатой.

Источник: kp.ua
liga.net
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