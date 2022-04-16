Коридоры эвакуации на 16 апреля

На 16 апреля запланированы девять гуманитарных коридоров для эвакуации в Запорожской, Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

В Запорожье можно выехать на собственном транспорте из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара.

Из-за погодных условий размыта дорога на участке между Запорожьем и Васильевкой, поэтому эвакуационные автобусы не могут ехать по этому маршруту.

При условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск будут работать следующие эвакуационные маршруты в Луганской области:

- из Лисичанска в Бахмут. Место сбора – ОТВ (РТИ), квартал 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324;

- из Попасной в Бахмут. Место сбора – ул. Первомайская, 42;

- из Рубежного в Бахмут;

- из Горского в Бахмут. Место сбора – ул. Гагарина, 13.