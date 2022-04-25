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Украина
24 апреля 22, 22:52
Сегодня уничтожено 13 танков и 100 солдат российской армии
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Война на Донбассе.

Сегодня, 24 апреля, военнослужащие объединенных сил на Донбассе отразили семь атак армии России, уничтожив среди прочего 13 танков оккупантов. Об этом сообщили в 21:50 в штабе ООС.

Помимо танков, потери врага за день в зоне ООС составили:

→ 3 артиллерийские системы,
→ 17 единиц бронетехники,
→ 4 боевых бронированных машины,
→ 18 единиц автотехники,
→ 4 топливозаправщика,
→ 3 беспилотника "Орлан-10".

Оперативно-тактическая группировка ВСУ "Восток" сообщила, что за сутки в районе их оккупанты совершили одну атаку. В ходе боевых действий украинские войска уничтожили:

→ до 100 солдат врага,
→ 3 танка,
→ 17 БМП,
→ 10 единиц автотехники,
→ 2 артсистемы,
→ 1 БПЛА.

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Суммарно за эту неделю бойцы ООС отразили 63 атаки россиян, уничтожили 5 самолетов, 1 вертолет, 28 беспилотников, 3 крылатые ракеты, 1 ЗРК, 55 танков, 20 артсистем, 114 единиц бронетехники, 6 ББМ, 2 единицы спецтехники, 62 автомобиля и 5 топливозаправщиков.

На юге Украины оккупанты пытаются устроить голод: вывозят оттуда зерно в Крым. Украина предложила Кремлю всех российских пленных за защитников Мариуполя, сообщили на Банковой.
liga.net
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