Зеленский призвал предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Президент Владимир Зеленский во время выступления на конференции доноров, которую в четверг организовали в Варшаве, призвал Европейский Союз немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

"Украине нужно быстро двигаться в Европейский Союз, приобретая статус кандидата, который нужно предоставить прямо сейчас, в условиях войны и по специальной сокращенной процедуре", – заявил Зеленский.

"Членство Украины в Евросоюзе должно быть абсолютной реальностью, не просто обещаниями или перспективой, а практическими шагами. Я знаю, что мы готовы к этим шагам. И вы знаете об этом тоже", – сказал президент Украины.

В своем выступлении Зеленский заявил, что Украина нуждается в новом "плане Маршалла" для восстановления после войны.

"Восстановление Украины должно стать таким же историческим примером из нашего времени, как и восстановление европейских стран после Второй мировой", – сказал Зеленский.

Он также предложил странам Запада взять патронат над областями и городами Украины, пострадавшими от боевых действий.



