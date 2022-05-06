Залужный: ВСУ контрнаступают под Харьковом и Изюмом

Россия бьет ракетами по территории Украины для срыва поставок оружия, перенесла основные усилия на Луганское направление, а под Харьковом и Изюмом ВСУ ведут контрнаступательные действия. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал главу объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли.
Залужный сообщил Милли о перемещении основных усилий россиян на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также о переходе украинских сил обороны к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях.
Также в разговоре с Милли главком ВСУ акцентировал на возобновлении применения Россией крылатых ракет. Главной целью этих действий, по словам Залужного, является разрушение логистических путей поставок военно-технической помощи Украине.
3 мая Россия выпустила с помощью бомбардировщиков ТУ-160 14 крылатых ракет с Каспийского моря. По состоянию на вечер 4 мая было зафиксировано восемь пусков крылатых ракет.
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