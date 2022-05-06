Гендиректора больницы подозревают в хищении пяти "скорых"

Генеральный директор медучреждения в Черновицкой области подозревается в незаконном использовании гуманитарной помощи, сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, руководитель больницы использовал для личного обогащения пять машин "скорой помощи", поставленные как гуманитарную помощь для нужд ВСУ и учреждений здравоохранения. Полученные автомобили не были распределены для армии или медучреждений, а были зарегистрированы за благотворительной организацией, которую возглавляет этот же руководитель больницы, и использовались для предоставления платных услуг.

Также в рамках расследования уголовного производства задокументировано получение подозреваемым 16 000 грн неправомерной выгоды за нецелевое использование имущества медицинского учреждения.

Фигуранту расследования сообщено о подозрении.