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Украина
7 мая 22, 15:37
Снова атаковали оккупантов на Змеином: попали по катеру
катер оккупантов
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Украинские военные ВСУ нанесли удар беспилотниками по флоту России на острове Змеиный.

Украинские силы снова атаковали российских военных на острове Змеиный в Черном море. Видео атаки с беспилотника опубликовало оперативное командование "Юг".

На кадрах видно, что было попадание по катеру.

В пресс-службах ОК "Юг" и Военно-морских сил не смогли уточнить LIGA.net по телефону, какой именно тип военного корабля был поражен. Спикер штаба Одесской ОВА Сергей Братчук утверждает, что был уничтожен десантный катер типа "Серна".

На видео также запечатлены попадания по наземным объектам, большой пожар и взрыв боекомплекта у берега.


"Чернобаевка уже стала легендарной жаровней для орков. Змеиный – не просто новый увлекательный сериал, идущий на рекорд по количеству и масштабам. Он был одним из знаковых объектов в начале этого вторжения, он стал символом крепкой скалы нашей непреклонности и разбивания упорных усилий врага", – подписали видео в ОК "Юг".

Вчера в Генштабе ВСУ без уточнений деталей сообщили, что флот России потерял еще один корабль или катер. 

Одесское издание "Думская" сообщило, что в Черном море горит российский фрегат и его пытаются спасти. Однако информацию о поражении фрегата пока не смогли подтвердить ни в Пентагоне, ни советник главы ОП Алексей Арестович.
liga.net
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