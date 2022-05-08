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Украина
7 мая 22, 22:24
Бойцы на Азовстали: Адское реалити-шоу должно закончиться
Сергей Волынский
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Командир морпехов на Азовстали Сергей Волынский: "Надеемся, это адское реалити-шоу закончится.

Исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей "Полына" Волынский призвал всех, кто имеет возможность повлиять на ситуацию, приложить максимум усилий по эвакуации военных из осажденного российскими оккупантами завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом он написал в Facebook.

"Кажется, будто я оказался в каком-то адском реалити-шоу, где мы – военные – боремся за жизнь, используем каждый шанс для спасения, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет. <...> Разница лишь в том, что это не фильм, а мы – не выдуманные персонажи. Это реальная жизнь. Боль, страдание, голод, мучения, слезы, страх, смерть – все настоящее", – описал он актуальную ситуацию.

И.о. комбрига отметил, что белые флаги для эвакуации гражданских использовались четыре раза, и во время последней эвакуации россияне нарушили договоренность: погибли трое и ранены шестеро военных.

"Мариупольский гарнизон сделал все возможное для спасения мирного населения", – подчеркнул морпех.

По словам Волынского, сейчас он надеется только "на чудо".

"На то, что высшие силы (в широком смысле этого слова) найдут решение для нашего спасения. И это адское реалити-шоу закончится... Высшие силы, мы ждем результата ваших действий. Время уходит, а время – это наши жизни", – подытожил он.

Мариуполь больше двух месяцев находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен. Украинские защитники сосредоточены в районе завода "Азовсталь".

5 мая медик "Азова" обратился к президенту Турции с призывом помочь вывести всех людей, в том числе и военных. 

Сегодня из бункеров завода была закончена эвакуация всех женщин, детей и пожилых людей.
liga.net
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