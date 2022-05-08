"Адмирал Макаров". Арестович опроверг слухи о его потоплении

Вооруженные Силы Украины нанесли удар по российским оккупантам на острове Змеиный и около него, потопив десантный катер типа "Серна", а более ранние сообщения об уничтожении или повреждении фрегата ЧФ РФ "Адмирал Макаров" оказались фейком. Об этом в подкасте Фейгин Live рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Никакой "Макаров" не утопили, конечно же", – сказал спикер Банковой.

Он добавил, что "это было какое-то недоразумение".

Отвечая на вопрос, откуда тогда пошла информация о "Макарове", он предположил, что ее могли "вбросить" сами российские военные из сил информационно-психологических операций "под видом украинского аккаунта в соцсетях".

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Делаются такие вещи для того, добавил он, чтобы дискредитировать украинскую и западную прессу – "посмотрите, мол, врут, объявили, а ничего такого нет".

"Поэтому, предупреждаю еще раз: ко всем радостным сообщениям, что мы кого-то в очередной раз победили, надо очень осторожно относиться, и не разгонять [такую информацию], пока не подтвердили официально", – отметил советник главы ОП.